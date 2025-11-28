Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Jangan Sampai Anggaran Pendidikan Dikorupsi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |19:59 WIB
Prabowo: Jangan Sampai Anggaran Pendidikan Dikorupsi!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pentingnya menjaga anggaran pendidikan agar tidak disalahgunakan. Ia memerintahkan aparat di semua tingkatan untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar sampai ke sasaran.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

"Yang ingin saya ingatkan untuk semua aparat, dari pusat sampai provinsi, kabupaten, para kepala dinas, para gubernur, bupati, pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan yang kita inginkan," ujar Prabowo.

"Jangan sampai anggaran pendidikan yang begitu penting bagi kebangkitan bangsa kita diselewengkan. Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582//prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186580//prabowo-yVvq_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Khusus Darurat Jembatan, Apa Saja Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186579//mentan-5gkI_large.jpg
Mentan Lantik 5 Pejabat Baru Kementan: Jangan Korupsi, Ingat Anak Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186573//prabowo-o5tv_large.jpg
Tayangkan Anak-Anak Menyeberang Sungai, Prabowo: Koruptor Lihat Ini, Mereka ke Sekolah Pulang Pergi Basah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186565//mantan_dirut_asdp_ira_puspadewi-kIGq_large.jpg
Bebas Usai Dapat Rehabilitasi, Ira Puspadewi: Terima Kasih Pak Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement