Prabowo: Jangan Sampai Anggaran Pendidikan Dikorupsi!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pentingnya menjaga anggaran pendidikan agar tidak disalahgunakan. Ia memerintahkan aparat di semua tingkatan untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar sampai ke sasaran.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

"Yang ingin saya ingatkan untuk semua aparat, dari pusat sampai provinsi, kabupaten, para kepala dinas, para gubernur, bupati, pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan yang kita inginkan," ujar Prabowo.

"Jangan sampai anggaran pendidikan yang begitu penting bagi kebangkitan bangsa kita diselewengkan. Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi," sambungnya.