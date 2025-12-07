Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Aceh Tamiang Nikmati Air Bersih, Cuci Pakaian dan Mandi Usai Terisolir Akibat Banjir

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |19:23 WIB
TAMIANG — Warga Aceh Tamiang mendapatkan bantuan air bersih dari Tim Pertamina Peduli setelah mengalami krisis air bersih usai bencana melanda wilayah tersebut. Diketahui, banjir bandang dan longsor di Aceh menyebabkan ratusan orang menjadi korban.

Saat ini, Ibu - ibu kembali bisa mencuci baju menggunakan air bersih yang di ambil dari mobil tangki menggunakan ember. Selain itu, nampak juga warga yang memanfaatkan bantuan air bersih tersebut untuk mandi dan bersih-bersih diri.

“Berapa hari tidak mandi Pak?,” tanya tim Pertamina peduli yang dikutip pada Minggu (7/12/2025).

“10 hari,” jawab seorang bapak yang tengah memegang ember untuk mandi.

“Jadi, baru mandi hari ini,?” tanya kembali.

“Iya, iya,” jawab serentak bapak-bapak dengan senyum ceria.

Tim Pertamina Peduli mengaku bersyukur bantuan air bersih dapat menjangkau desa-desa terdampak banjir besar di Aceh Tamiang. Bantuan lainnya seperti logistik juga akan terus disalurkan kepada warga terdampak.

Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah terdampak yang mengalami krisis air bersih akibat parahnya banjir bandang di wilayah tersebut.

“Puji syukur penuh haru, melihat senyum dan gelak tawa mereka bisa kembali menikmati air bersih. Tim Pertamina Peduli berhasil menembus wilayah Aceh Tamiang dan bersinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, memastikan distribusi air bersih menjangkau permukiman yang paling membutuhkan,” tulis akun @pertamina.

“Bantuan logistik pun terus disalurkan. Semoga menjadi penyambung harapan masyarakat Aceh Tamiang untuk segera pulih kembali,” lanjutnya.

Sementara, unggahan Pertamina itu langsung dibanjiri komentar warganet yang ikut mendoakan dan mengapresiasi langkah besar para relawan dalam membantu pemulihan pascabencana.

“Air bersih penting untuk minum dll. Semoga segera pulih Aamiin,” tulis komentar @nayla.khairunnisa.9638.

“Semoga dilancarkan semua niat baiknya,” tambah komentar @tobinguchi.

 

