Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |16:54 WIB
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Wakapuspen TNI, Kolonel (Arh) Osmar Silalahi/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar misi kemanusiaan penanggulangan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Setidaknya, ada 30 ribu lebih personel TNI dikerahkan ke lokasi bencana dengan puluhan alutsista.

"Kami kerahkan untuk membantu akibat dari bencana yang terjadi di tiga provinsi berjumlah 30.864 orang, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,’’ Wakapuspen TNI, Kolonel (Arh) Osmar Silalahi, Minggu (7/12/2025).

‘’Baik rekan kami yang berdinas di daerah tersebut maupun personel dari Pulau Jawa untuk membantu rekan kita yang mengalami musibah di tiga provinsi tersebut," lanjutnya.

TNI  mengerahkan alutsista udara, darat, maupun laut yang terdiri dari 18 pesawat, seperti A400, Hercules, dan yang lainnya.  

‘’Sebanyak 36 helikopter, selanjutnya dikerahkan pula 16 kapal terdiri dari kapal KRI sebanyak 14 unit dan kapal ADRI sebanyak 2 unit,’’ujarnya.

Dikatakannya, puluhan alutsista ini dikerahkan secara total agar segala permasalahan yang muncul akibat dari bencana ini dapat segera teratasi secepat mungkin.

‘’Ini sangat berarti dalam pelaksanaan operasi perbantuan ataupun misi kemanusiaan, begitu juga segala sesuatunya kita optimalkan dan kita maksimalkan, segala sumber daya yang dimiliki oleh TNI," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, personel dan alutsista tersebut dikerahkan untuk mengangkut bantuan ataupun untuk mengangkut personel. Namun tidak hanya prajurit TNI, mahasiswa dari Universitas Pertahanan (Unhan) juga dikerahkan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement