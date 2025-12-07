30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar misi kemanusiaan penanggulangan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Setidaknya, ada 30 ribu lebih personel TNI dikerahkan ke lokasi bencana dengan puluhan alutsista.

"Kami kerahkan untuk membantu akibat dari bencana yang terjadi di tiga provinsi berjumlah 30.864 orang, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,’’ Wakapuspen TNI, Kolonel (Arh) Osmar Silalahi, Minggu (7/12/2025).

‘’Baik rekan kami yang berdinas di daerah tersebut maupun personel dari Pulau Jawa untuk membantu rekan kita yang mengalami musibah di tiga provinsi tersebut," lanjutnya.

TNI mengerahkan alutsista udara, darat, maupun laut yang terdiri dari 18 pesawat, seperti A400, Hercules, dan yang lainnya.

‘’Sebanyak 36 helikopter, selanjutnya dikerahkan pula 16 kapal terdiri dari kapal KRI sebanyak 14 unit dan kapal ADRI sebanyak 2 unit,’’ujarnya.

Dikatakannya, puluhan alutsista ini dikerahkan secara total agar segala permasalahan yang muncul akibat dari bencana ini dapat segera teratasi secepat mungkin.

‘’Ini sangat berarti dalam pelaksanaan operasi perbantuan ataupun misi kemanusiaan, begitu juga segala sesuatunya kita optimalkan dan kita maksimalkan, segala sumber daya yang dimiliki oleh TNI," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, personel dan alutsista tersebut dikerahkan untuk mengangkut bantuan ataupun untuk mengangkut personel. Namun tidak hanya prajurit TNI, mahasiswa dari Universitas Pertahanan (Unhan) juga dikerahkan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.