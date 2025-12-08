Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar

Awaludin , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |10:24 WIB
Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar
Baintelkam Polri Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Baintelkam Polri bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir bandang di Kota Padang, Sabtu 6 Desember 2025. 

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Karolog Polda Sumbar, AKBP Faried Zulkarnain, Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi Mulyanto, dan jajaran Dit Intelkam Polda Sumbar.

Berbagai perlengkapan penanggulangan bencana disiapkan dan didistribusikan, meliputi 380 unit lori dorong, 710 cangkul lengkap dengan tangkai, 710 sekop, 1.016 pasang sepatu boots, 20 unit mesin sedot air, selang sedot air sepanjang 50 meter, serta 2.000 unit pel lantai karet, di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. 


Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi menyerahkan langsung bantuan perlengkapan kepada para petugas posko dan warga terdampak. Penyerahan tersebut disambut dengan haru dan rasa terima kasih dari masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. 

Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Korps Bhayangkara langsung bergerak cepat cepat dengan mengerahkan kekuatan yakni, personel, sarana-prasarana, helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana Sumatera. 

"Jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan," kata Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188493//ceo_mnc_peduli_angela_tanoesoedibjo_bersama_korban_bencana_di_tapanuli_utara-8EAS_large.jpg
Ringankan Beban Warga di Titik Terparah Banjir Taput, Angela Tanoesoedibjo Disambut Hangat Korban Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188489//toba_pulp_lestari-atyT_large.jpg
PT Toba Pulp Lestari Bergerak di Bidang Apa? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188490//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-3wx8_large.jpg
BNPB: Pemulihan Bencana Aceh dan Sumatera Diperkirakan Capai Rp51,82 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188487//ceo_mnc_peduli_angela_tanoesoedibjo_bersama_korban_bencana_di_tapanuli_utara-fIn4_large.jpg
Ringankan Beban Korban Bencana Sumatera, MNC Peduli Salurkan Bantuan Kebutuhan Dasar ke Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188486//ceo_mnc_peduli_angela_tanoesoedibjo_bersama_korban_bencana_di_tapanuli_utara-bSwf_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bahan Pokok hingga Pakaian untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188478//presiden_prabowo_subianto-ojrv_large.jpg
Prabowo: Integritas Negara Tidak Boleh Goyah saat Musibah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement