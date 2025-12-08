Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar

JAKARTA - Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Baintelkam Polri bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir bandang di Kota Padang, Sabtu 6 Desember 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Karolog Polda Sumbar, AKBP Faried Zulkarnain, Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi Mulyanto, dan jajaran Dit Intelkam Polda Sumbar.

Berbagai perlengkapan penanggulangan bencana disiapkan dan didistribusikan, meliputi 380 unit lori dorong, 710 cangkul lengkap dengan tangkai, 710 sekop, 1.016 pasang sepatu boots, 20 unit mesin sedot air, selang sedot air sepanjang 50 meter, serta 2.000 unit pel lantai karet, di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.



Dir Intelkam Polda Sumbar, AKBP Dwi menyerahkan langsung bantuan perlengkapan kepada para petugas posko dan warga terdampak. Penyerahan tersebut disambut dengan haru dan rasa terima kasih dari masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya.

Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Korps Bhayangkara langsung bergerak cepat cepat dengan mengerahkan kekuatan yakni, personel, sarana-prasarana, helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana Sumatera.

"Jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan," kata Sigit.