Perkuat Kepedulian Sosial, Perindo Sumut Salurkan 41 Hewan Kurban ke 33 Kabupaten dan Kota

MEDAN – Di tengah upaya menjaga solidaritas sosial dan semangat berbagi pada Hari Raya Iduladha, distribusi hewan kurban menjadi salah satu bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain membantu warga yang membutuhkan, kegiatan kurban juga dinilai memperkuat kebersamaan dan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Nilai tersebut mendorong Partai Perindo Sumatera Utara menggelar penyembelihan hewan kurban secara serentak di 33 kabupaten dan kota pada perayaan Iduladha 2026. Di Kota Medan, kegiatan dipusatkan di Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (30/5/2026).

Di lokasi tersebut, pengurus Partai Perindo menyembelih satu ekor sapi dan empat ekor kambing yang kemudian didistribusikan kepada warga dan pengurus partai. Secara keseluruhan, Partai Perindo menyalurkan satu ekor sapi dan 40 ekor kambing yang tersebar di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sekretaris DPW Partai Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian, mengatakan kegiatan kurban merupakan agenda rutin tahunan yang tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur, tetapi juga sarana mempererat hubungan dengan masyarakat hingga tingkat lingkungan.

“Penyembelihan hewan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” ujar Donna.