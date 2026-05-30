Libur Idul Adha, Polisi Terapkan One Way Arah Jakarta di Jalur Puncak Siang Ini

JAKARTA - Polisi menyiapkan skema rekayasa lalu lintas (lalin) di Jalur Puncak pada momentum libur Idul Adha. Rencananya, siang ini bakal diterapkan One Way atau satu arah dari Puncak menuju Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Hal itu dilakukan sebagai langkah diskresi Kepolisian dalam rangka menjaga dan mengatur arus lalu lintas di kawasan lokasi wisata tersebut.

"Dalam proses One Way arah bawah," tulis akun Instagram @satlantaspolresbogor.tmc seperti dikutip Okezone.



Dengan diterapkan one way, maka kendaraan yang diprioritaskan adalah yang mengarah dari Puncak Bogor untuk menuju Jakarta.

Sedangkan sebaliknya, masyarakat harus menunggu sampai waktu yang ditentukan. "Dari arah Puncak menuju Jakarta," tambah caption akun itu.

Sedangkan pada pagi hari tadi, Polisi telah memberlakukan One Way untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak.

(Fahmi Firdaus )

