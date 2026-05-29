Mardiono: Pelaksanaan Kurban Bentuk Kepedulian Sosial kepada Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |11:16 WIB
JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono mengatakan, pelaksanaan kurban menjadi momentum untuk memperkuat nilai keimanan kepada Allah Ta’ala dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

Dikatakan Mardiono, PPP melaksanakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

“Secara nasional PPP melaksanakan kurban serentak di berbagai wilayah Indonesia. Hingga pagi hari ini, laporan yang saya terima jumlah hewan kurban yang disalurkan mencapai lebih dari 100 ekor,” kata Mardiono, saat menyerahkan hewan kurban, di Kantor DPW PPP DKI Jakarta, dikutip Jumat (29/5/2026).

Mardiono menyebut, di Jakarta sendiri pelaksanaan pemotongan hewan kurban DPP dan DPW DKI Jakarta pada tahun ini dijadikan satu dan kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hari ini saya hadir di Sekretariat DPW PPP DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan ibadah kurban berupa sapi dan kambing. Dari DPP ada lima ekor sapi dan keseluruhan totalnya mencapai 11 ekor,” jelasnya.

“Pelaksanaan kurban ini bukan hanya momentum spiritual, tetapi juga mengandung makna sosial karena hasilnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

 

