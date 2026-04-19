Mencuat Isu Pemecatan Massal di PPP, Ketua GPK: Menyesatkan!

JAKARTA — Mencuat isu pemecatan massal ratusan pengurus DPW dan DPC di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kabar tersebut langsung dibantah Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara.

Fauzan menegaskan, narasi yang dilontarkan Sekjen GPK Thobahul Aftoni bersifat provokatif dan dapat mengganggu stabilitas internal partai. Apalagi, PPP tengah menjalankan proses konsolidasi organisasi.

“Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK yang selama ini konsisten mendukung kepengurusan partai yang sah sesuai keputusan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Proses konsolidasi di PPP, menurutnya, masih terus berjalan, mulai dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga Musyawarah Cabang (Muscab). Ia pun memastikan, seluruh kader di struktur organisasi tetap solid dan berjalan sesuai garis organisasi yang sah.

“Saat ini, proses konsolidasi internal terus berlanjut dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga yang sedang berlangsung Musyawarah Cabang (Muscab). Semua kader di tingkat struktur organisasi yang sah hingga tingkat ke bawah solid,” katanya.