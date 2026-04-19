Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mencuat Isu Pemecatan Massal di PPP, Ketua GPK: Menyesatkan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |17:01 WIB
Ketua Umum GPK Imam Fauzan A. Uskara (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Mencuat isu pemecatan massal ratusan pengurus DPW dan DPC di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kabar tersebut langsung dibantah Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara.

Fauzan menegaskan, narasi yang dilontarkan Sekjen GPK Thobahul Aftoni bersifat provokatif dan dapat mengganggu stabilitas internal partai. Apalagi, PPP tengah menjalankan proses konsolidasi organisasi.

“Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK yang selama ini konsisten mendukung kepengurusan partai yang sah sesuai keputusan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Proses konsolidasi di PPP, menurutnya, masih terus berjalan, mulai dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga Musyawarah Cabang (Muscab). Ia pun memastikan, seluruh kader di struktur organisasi tetap solid dan berjalan sesuai garis organisasi yang sah.

“Saat ini, proses konsolidasi internal terus berlanjut dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga yang sedang berlangsung Musyawarah Cabang (Muscab). Semua kader di tingkat struktur organisasi yang sah hingga tingkat ke bawah solid,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement