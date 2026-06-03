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Kejagung Benarkan Geledah Kantor BGN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |10:00 WIB
Kejagung Benarkan Geledah Kantor BGN
Suasana di depan kantor BGN, Jakarta Pusat, selama penggeledahan oleh Kejagung RI, 3 Juni 2026. (Foto: Anisa/iNews Media Group)
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (3/6/2026) pagi ini. Namun, pihak Kejagung belum menjelaskan alasan penggeledahan dan detail lain mengenai penggeledahan ini.

“Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).

Jeffry belum menjelaskan secara rinci terkait barang bukti apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan iNews Media Group pagi ini, terlihat sejumlah karyawan yang baru datang masih menunggu di depan lobi kantor Badan Gizi Nasional.

Terlihat mereka masih menunggu di depan lobi lantaran proses penggeledahan dikabarkan masih berlangsung.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kabar pencopotan ini langsung diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ungkap Prasetyo saat konferensi pers.

Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil Kepala BGN yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. “Yang kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” lanjutnya.

 

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