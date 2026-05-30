Rayakan Iduladha 1447 H, Perindo Sumut Sembelih Puluhan Hewan Kurban

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |19:19 WIB
Partai Perindo Sumtera Utara menyembelih hewan kurban pada Iduladha 1447 H.
MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban secara serentak di 33 kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan masih dalam perayaan Iduladha 1447 Hijriah.

Khusus di Kota Medan, kegiatan dilaksanakan di Jalan Karya Setia, Lingkungan 12, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Di lokasi ini, pengurus partai menyembelih satu ekor sapi dan empat ekor kambing.

Sekretaris DPW Partai Perindo Sumut Donna Yulietta Siagian yang turut hadir langsung menyaksikan penyembelihan hewan kurban menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan partai bersama dengan masyarakat.

"Jadi kehadiran kita ya (ingin) menunjukkan bahwa kita tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di setiap acara, bahwa kita ingin bersama-sama merayakan sukacita Hari Iduladha," kata Donna, Sabtu (30/5/2026).

Di samping menjadi kegiatan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, Donna menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dalam rangka memperkuat hubungan kedekatan antara partai dengan masyarakat hingga ke akar rumput.

