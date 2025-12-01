Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM

JAKARTA – Dua pekerja pencari kayu gaharu tewas dibunuh oleh sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) yang diduga dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Camp Kampung Bor, Distrik Sumo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kedua korban yang diketahui bernama Sugianto (43) dan Hardiyanto (39) dibunuh saat Hari Kemerdekaan Papua atau HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada 1 Desember 2025.

Sementara ada warga yang berhasil melarikan diri yakni, Nur Asyah (istri almarhum Sugianto) dan Alias (saudara Nur Asyah).

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, bahwa Tim telah menerjunkan personel untuk melakukan pendalaman di lokasi kejadian.

“Tim telah bergerak melakukan serangkaian langkah penyelidikan, mulai dari pengumpulan keterangan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, hingga pengembangan informasi terkait pelaku maupun motif penyerangan,” kata Faizal, Senin (1/12/2025)

Faizal menegaskan, Satgas Operasi Damai Cartenz berkomitmen mengungkap kasus ini dan memastikan rasa aman bagi masyarakat.

Dia juga mengungkapkan kronologi peristwa tersebut. Berdasarkan keterangan saksi E menyebutkan bahwa pada sekitar pukul 18.05 WIT dirinya menerima panggilan telepon dari korban selamat yakni Alias, yang melaporkan terjadinya penyerangan terhadap dua pekerja gaharu di Camp Kampung Bor.