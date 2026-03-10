Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol TB Simatupang, Penumpang Wanita Terjepit

Rio Manik , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |17:45 WIB
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol TB Simatupang, Penumpang Wanita Terjepit
Kecelakaan Lalu lintas (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan terjadi di ruas Jalan Tol TB Simatupang kawasan Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2026) sore.

Peristiwa ini melibatkan tiga mobil minibus dan satu truk kontainer. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang wanita mengalami luka parah setelah terjepit di dalam minibus yang menabrak bagian belakang truk kontainer.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ketiga kendaraan minibus yang membawa penumpang mengalami kerusakan cukup parah. Salah satu mobil yang merupakan kendaraan angkutan online bahkan hancur di bagian depan hingga membuat penumpang wanita di dalamnya terjepit.

Petugas tol bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses evakuasi terhadap para korban serta kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Evakuasi dilakukan menggunakan ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit serta mobil derek guna memindahkan kendaraan yang rusak dari badan jalan tol.

 

Halaman:
1 2
      
