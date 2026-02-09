Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Pastikan Penabrak Anak WNI di Singapura Sudah Ditahan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:16 WIB
Kemlu Pastikan Penabrak Anak WNI di Singapura Sudah Ditahan
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, memastikan pengemudi yang menabrak seorang anak Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 6 tahun di Singapura telah ditahan oleh otoritas setempat.

Insiden tragis itu terjadi pada Jumat 6 Februari 2026 di kawasan Kuil Relik Gigi Buddha, Chinatown, Singapura. Akibat kecelakaan tersebut, anak WNI tersebut meninggal dunia, sementara sang ibu berusia 31 tahun masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah menyampaikan, bahwa KBRI Singapura telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban sejak hari kejadian.

"KBRI telah mendampingi keluarga sejak 6 Februari 2026 dan bertemu langsung dengan keluarga di rumah sakit untuk memberikan dukungan serta bantuan yang diperlukan, termasuk koordinasi apabila keluarga membutuhkan pendampingan hukum," ujar Heni, Senin (9/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/340/3200309//mobil_sppg-Ng4k_large.png
Diduga Mabuk Obat, Sopir Mobil SPPG Tabrak Pagar Sekolah Lalu Ngamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199921//ketum_kadin-QMpI_large.jpg
ABAC 2026 Digelar di Indonesia, Ini Strategi Kadin Kejar Target Investasi USD60 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199919//kadin_dan_kemlu-5CaL_large.jpg
Gandeng Kemlu, Kadin Targetkan Perdagangan Lampaui USD50 Miliar di 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199478//pemerintah-6R2s_large.jpg
5 WNI Disandera Bajak Laut Somalia, Kemlu: Proses Negoisasi Masih Berlangsung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/18/3199464//ilustrasi-YApa_large.jpg
PBB Terancam Bangkrut, Kemlu RI Tegaskan Indonesia Telah Laksanakan Kewajiban Iuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/18/3199445//juru_bicara_kemlu_ri_yvonne_mewengkang-sMwO_large.jpg
1 WNI Sandera Perompak di Somalia Berhasil Dipulangkan, Kemlu Upayakan Pembebasan 5 Lainnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement