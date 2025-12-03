Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan, bahwa buronan Dewi Astutik terlibat dalam salah satu jaringan gembong narkoba Fredy Pratama. Dewi Astutik sendiri ditangkap di Kamboja.

"Berdasarkan hasil analisa terdapat dua nama utama asal Indonesia yang mendominasi penyelundupan narkoba di kawasan Golden Triangle yakni Freddy Pratama," kata Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dikutip, Rabu (3/12/2025).

Suyudi menjelaskan, Dewi Astutik yang juga jadi buronan aparat penegak hukum Korea Selatan tersebut terlibat dalam pengendalian perdagangan narkotika jaringan Asia Timur, Tenggara dan Afrika.

"Dewi merupakan rekrutmen dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan," ujarnya.

Saat ini, tim penyidik BNN sedang melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap Dewi untuk mengungkap peran atas keterlibatan dari buron Fredy Pratama.

Dalam hal ini, dia menerangkan terkait upaya penangkapan terhadap gembong narkoba tersebut. Dimana, BNN bersama tim gabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berhasil meringkus Dewi Astutik alias Mami yang merupakan penyelundupan dua ton narkotika jenis sabu jaringan golden triangle.

Adapun pelaku ditangkap oleh petugas di wilayah Sihanoukville bagian barat negara Kamboja saat hendak masuk ke dalam salah satu lobi hotel. Selama penangkapan berlangsung, dilakukan sangat cepat hingga tanpa ada perlawanan dari pelaku itu sendiri.

"Saat itu target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki," kata mantan Kapolda Banten tersebut.