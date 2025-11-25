Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung

JAKARTA - Kurir ratusan ribu ekstasi, Muhamad Rafi, mengalami kecelakaan mobil di Tol Lampung. Ternyata sebelum kejadian, ia sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu.

1. Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan

Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sunario mengungkapkan, penggunaan barang haram itu diduga kuat menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan mobil berisi ratusan ribu butir ekstasi.

"Si tersangka ini awalnya gunakan sabu, mungkin pada saat itu kecapekan. Sebab jam 5 subuh kecelakaan ini terjadi," kata Sunario dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Muhamad Rafi, kata Sunario, sudah dua kali menjadi kurir narkoba. "Kegiatan ini kedua kalinya. Pertama itu 3 bulan lalu," ujar Sunario.

Sebelumnya, Bareskrim menangkap kurir ratusan ribu narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saat terjadinya kecelakaan di Tol Lampung. Tersangka adalah Muhamad Rafi. Ia ditangkap di kawasan Sangereng, Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten.