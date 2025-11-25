Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |19:51 WIB
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung (Okezone/Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Kurir ratusan ribu ekstasi, Muhamad Rafi, mengalami kecelakaan mobil di Tol Lampung. Ternyata sebelum kejadian, ia sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu. 

1. Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan

Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sunario mengungkapkan, penggunaan barang haram itu diduga kuat menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan mobil berisi ratusan ribu butir ekstasi. 

"Si tersangka ini awalnya gunakan sabu, mungkin pada saat itu kecapekan. Sebab jam 5 subuh kecelakaan ini terjadi," kata Sunario dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Muhamad Rafi, kata Sunario, sudah dua kali menjadi kurir narkoba. "Kegiatan ini kedua kalinya. Pertama itu 3 bulan lalu," ujar Sunario. 

Sebelumnya, Bareskrim menangkap kurir ratusan ribu narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saat terjadinya kecelakaan di Tol Lampung. Tersangka adalah Muhamad Rafi. Ia ditangkap di kawasan Sangereng, Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838/penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185755/viral-d5cm_large.jpg
Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement