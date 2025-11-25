Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung

Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung (Puteranegara)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memamerkan ratusan ribu pil ekstasi yang ditemukan usai kecelakaan mobil di Tol Lampung.

1. Ratusan Ribu Pil Ekstasi

Bareskrim bakal menggelar pers rilis terkait pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan pantauan, Selasa (25/11/2025), total ada 207.529 butir pil ekstasi yang ditampilkan sebelum dimulainya acara tersebut.

Tampak ekstasi itu disimpan di dalam beberapa tas jinjing dan ransel. Penyidik mengeluarkan barang haram itu untuk ditampilkan ke publik.

Pil ekstasi itu disimpan dalam plastik berukuran besar.

Selain itu, ada juga pelat mobil yang ditampilkan penyidik sebagai barang bukti.

Penampakan ratusan ribu butir ekstasi usai kecelakaan di Tol Lampung

Sebelumnya, Bareskrim menangkap kurir ratusan ribu narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saat kecelakaan di Tol Lampung.

Direktur Tindak Pidana Narkoba, Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, kurir bernama Muhamad Rafi ditangkap di kawasan Sangereng, Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Penangkapan kurir yang melarikan diri sebagai pembawa narkotika jenis ekstasi dalam laka lantas di Jalan Tol Trans Sumatera KM 136B, Lampung," kata Eko kepada wartawan, Senin, 24 November 2025.

Ia menyebutkan, dalam hal ini total barang bukti ekstasi yang dibawa tersangka adalah 207.529 butir dari enam tas. Tersangka, kata Eko, merupakan seorang residivis kasus serupa pada 2013.

"Yang bersangkutan adalah residivis narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram yang telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tangerang berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan pada April 2013," ucapnya.