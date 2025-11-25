Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |19:03 WIB
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta (Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan ratusan ribu pil ekstasi yang ditemukan usai kecelakaan mobil di Tol Lampung, bakal diedarkan ke Jakarta. 

1. Diedarkan ke Jakarta

"Untuk ekstasi tersebut tujuannya dibawa ke Jakarta. Untuk penjualan apakah itu sebelum Tahun Baru atau sekarang prinsipnya barang ini diedarkan di Jakarta," kata Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sunario dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Ia menyebutkan, pihaknya baru menangkap kurir bernama Muhamad Rafi di kawasan Sangereng, Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten.

Tersangka Muhamad Rafi mendapatkan perintah membawa barang haram tersebut dari tersangka berinisial U. Sosok U saat ini masih dalam pengejaran.

"U masih pengejaran, kalau untuk sementara keterangan MR jaringan mana dia enggak tahu sebab dia hanya ambil. Kalau tangkap U baru kita tahu ini jaringan mana," ujarnya. 

Sebelumnya, Bareskrim menangkap kurir ratusan ribu narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saat terjadinya kecelakaan di Tol Lampung. Tersangka itu adalah Muhamad Rafi. Ia ditangkap di kawasan Sangereng, Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
