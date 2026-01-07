Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wagub Babel Usai Diperiksa 10 Jam di Bareskrim Terkait Ijazah Palsu: Curhat Jejak Akademiknya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |22:20 WIB
Wagub Babel Usai Diperiksa 10 Jam di Bareskrim Terkait Ijazah Palsu: Curhat Jejak Akademiknya
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana, rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus ijazah palsu di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Hellyana total diperiksa penyidik selama sekitar 10 jam.

Pantauan di lokasi, Hellyana baru keluar dari gedung tersebut sekitar pukul 20.00 WIB setelah masuk pada pukul 09.40 WIB. Hellyana kemudian bercerita mengenai kehidupan kuliahnya sebelum lulus dan mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra.

Hellyana bercerita, mulanya ia merupakan mahasiswa Akademi Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AA YKPN). Namun, pada tahun 2011 ia pindah ke Universitas Azzahra dan melakukan konversi nilai.

"Jadi gini, kita pertama itu mahasiswa pindahan. Mahasiswa pindahan, kita dari AA YKPN, jadi konversi nilai," ujar Hellyana di Gedung Bareskrim Polri, Rabu.

Hellyana bercerita, ia melanjutkan kuliah selama dua tahun sebelum akhirnya menulis skripsi dan dinyatakan lulus pada tahun 2012. Selama itu pula, ia mengambil kelas eksekutif yang perkuliahannya berlangsung di akhir pekan.

Halaman:
1 2 3
      
