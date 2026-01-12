Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Sepinggang Orang Dewasa, Kawasan Warung Buncit hingga Kemang Macet Parah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |10:21 WIB
Banjir Sepinggang Orang Dewasa, Kawasan Warung Buncit hingga Kemang Macet Parah
Banjir di Jaksel/Okezone
JAKARTA- Hujan mengguyur kawasan Jakarta pada pagi ini membuat sejumlah titik kawasan terendam banjir. Salah satunya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

Akibat banjir tersebut, akses kendaraan pun terputus hingga menyebabkan kemacetan parah di sekitar lokasi.

Pantauan Okezone di lokasi, warga yang rumahnya tergenang tak mengungsi dan bertahan di rumahnya masing-masing lantaran genangan bisanya cepat surut. Genangan terjadi imbas luapan Kali Mampang dan kembali surut saat air di Kali Mampang kembali surut.

Warga hanya memindahkan kendaraannya, seperti mobil ataupun motor ke tempat yang lebih tinggi. Namun, aktivitas warga menjadi terganggu karena tak bisa bergerak leluasa imbas banjir.

‘’Genangan yang terjadi di kawasan Pasar Warung Buncit itu terjadi sejak sekira pukul 08.00 WIB, air mencapai ketinggian sepinggang orang dewasa,’’ ujar Babinsa Kelurahan Bangka, Serka Sudarsono, kepada Okezone di lokasi.

Banjir menyebabkan kendaraan tidak bisa melintasi Jalan Kemang Utara IX atau sekitar Pasar Warung Buncit.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
