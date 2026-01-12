Banjir Rendam Kawasan Pasar Warung Buncit Jaksel, Lalin Lumpuh

JAKARTA – Hujan mengguyur kawasan Jakarta pada Senin (12/1/2026) pagi ini membuat sejumlah titik kawasan tergenang, salah satunya kawasan Pasar Warung Buncit.

Akibatnya, akses lumpuh sehingga menyebabkan Jalan Kemang Utara macet. Berdasarkan pantauan, Jalan Kemang Utara mengalami kemacetan sepanjang hampir 1 km, tepatnya dari arah Kemang menuju Duren Tiga.

Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah berlawanan juga mengalami kepadatan. Kemacetan terjadi imbas Jalan Duren Bangka mengalami banjir setinggi pinggang orang dewasa. Akibatnya, akses kendaraan dari arah Mampang menuju Kemang melalui kawasan Pasar Warung Buncit terputus.

Petugas kepolisian, Dinas Perhubungan, dan TNI bersiaga di lokasi banjir untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Jalan Duren Bangka dilakukan penutupan sementara agar pengguna jalan tidak menerjang banjir karena berbahaya dan dapat membuat kendaraan mogok.

Petugas juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk tidak menerobos banjir. Namun, masih ada sejumlah pengguna jalan yang nekat menerobos dan mereka akhirnya terpaksa berputar kembali karena banjir semakin dalam di bagian tengah jalan.

(Arief Setyadi )