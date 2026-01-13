Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Ini Daftar Lengkapnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |09:00 WIB
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta melaporkan bahwa puluhan RT masih terendam banjir hingga Selasa (13/1/2026). Banjir juga menggenangi beberapa ruas jalan di Jakarta.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 28 RT dan 6 ruas jalan tergenang," Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi.

Yohan melanjutkan, untuk wilayah Jakarta Barat terdapat 9 RT yang masih banjir. Lima RT berada di Kelurahan Tegal Alur dengan ketinggian air 30-35 cm dan empat RT di Kelurahan Kedoya Selatan dengan tinggi air 30 cm.

Sementara 19 RT berada di Jakarta Utara. Satu RT berada di Kelurahan Cilincing, lalu satu RT lagi di Kelurahan Kalibaru. Selanjutnya, ada tiga RT di Kelurahan Semper Barat dengan ketinggian 30-60 cm.

Satu RT di Tanjung Priok juga masih terendam setinggi 25 cm, lalu di Kelurahan Sukapura ketinggian banjir mencapai 50 cm. Selanjutnya, Kelurahan Lagoa ada 2 Rt yang terdampak banjir dengan ketinggian 10-15 cm.

"Keluarga Kebon Bawang: 5 RT Ketinggian: 50 sampai 60 cm. Lalu, Kelurahan Warakas: 5 RT Ketinggian: 35 cm. Penyebab: Curah Hujan Tinggi," tutup Yohan.

Selain wilayah terdampak banjir, BPBD juga mencatat warga yang melakukan pengungsian. Berikut datanya:

 

