Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Genangan Surut, Lalu Lintas di Kawasan Mampang Macet Sore Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |17:53 WIB
Genangan Surut, Lalu Lintas di Kawasan Mampang Macet Sore Ini
Genangan Surut, Lalu Lintas di Kawasan Mampang Macet Sore Ini (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah jalanan di kawasan Jakarta Selatan yang sebelumnya sempat tergenang air pada Senin (12/1/2026) sore ini sudah mulai surut. Meski begitu, arus lalu lintas di sejumlah titik jalan tetap padat hingga macet, tepatnya di sekitaran Mampang.

1. Lalu Lintas Macet

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 16.50 WIB, sejumlah titik kawasan Jalan di Jakarta Selatan macet. Kemacetan di antaranya terjadi di kawasan Jalan HR Rasuna Said menembus Underpass Mampang hingga ke Jalan Mampang Prapatan. Arus lalu lintas macet sejak dari arah Kuningan menuju Ragunan, sebaliknya terpantau ramai.

Lalu, di Jalan Kapten Tendean, arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Blok M pun macet. Sementara di arah sebaliknya arus lalu lintas cenderung ramai.

Begitu juga di kawasan Jalan Prapanca Raya menembus ke Jalan Pangeran Antasari arus lalu lintasnya terpantau macet sejak dari pertigaan Jalan Wijaya atau arah Blok M menuju ke kawasan Kemang. Sebaliknya, arus lalu lintasnya cenderung ramai.

Kemacetan terjadi karena tingginya volume kendaraan di waktu pulang kerja. Berbeda dengan saat Senin (12/1/2026) pagi tadi, selain meningkatnya volume kendaraan saat waktu berangkat kerja, kemacetan di sejumlah titik wilayah seperti di kawasan Jalan Mampang Prapatan dan Jalan Kapten Tendean terjadi karena adanya banjir imbas hujan deras.

Salah satu titik banjir atau genangan air berada di kawasan Pasar Warung Buncit dan kawasan Pondok Karya hingga membuat kendaraan di jalur utama Jalan Mampang Prapatan tak bisa melalui rute alternatif menuju Kemang dari kawasan Pasar Warung Buncit. Namun saat ini, genangan di titik tersebut telah surut sepenuhnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194950//banjir-Czs0_large.jpg
Banjir, Tol Bandara Soetta Macet hingga 1,5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194936//banjir-QVRU_large.jpg
Banjir di Jakarta Rendam 22 RT dan 33 Ruas Jalan, Berikut Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194931//pramono_anung-gZFR_large.jpg
Siagakan 1.200 Pompa, Pramono: Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Sporadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194926//banjir-VlO9_large.jpg
Dikepung Banjir, Sejumlah Perkantoran di Gunung Sahari Jakpus Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194923//rekayasa_lalu_lintas-4vGb_large.jpg
Polda Metro Rekayasa Lalin Imbas Banjir di Jakut, Motor Diperbolehkan Masuk Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194899//banjir-eHGN_large.jpg
Kali Krukut Meluap, 3 RT di Jaksel Terendam Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement