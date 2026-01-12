Genangan Surut, Lalu Lintas di Kawasan Mampang Macet Sore Ini

JAKARTA - Sejumlah jalanan di kawasan Jakarta Selatan yang sebelumnya sempat tergenang air pada Senin (12/1/2026) sore ini sudah mulai surut. Meski begitu, arus lalu lintas di sejumlah titik jalan tetap padat hingga macet, tepatnya di sekitaran Mampang.

1. Lalu Lintas Macet

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 16.50 WIB, sejumlah titik kawasan Jalan di Jakarta Selatan macet. Kemacetan di antaranya terjadi di kawasan Jalan HR Rasuna Said menembus Underpass Mampang hingga ke Jalan Mampang Prapatan. Arus lalu lintas macet sejak dari arah Kuningan menuju Ragunan, sebaliknya terpantau ramai.

Lalu, di Jalan Kapten Tendean, arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Blok M pun macet. Sementara di arah sebaliknya arus lalu lintas cenderung ramai.

Begitu juga di kawasan Jalan Prapanca Raya menembus ke Jalan Pangeran Antasari arus lalu lintasnya terpantau macet sejak dari pertigaan Jalan Wijaya atau arah Blok M menuju ke kawasan Kemang. Sebaliknya, arus lalu lintasnya cenderung ramai.

Kemacetan terjadi karena tingginya volume kendaraan di waktu pulang kerja. Berbeda dengan saat Senin (12/1/2026) pagi tadi, selain meningkatnya volume kendaraan saat waktu berangkat kerja, kemacetan di sejumlah titik wilayah seperti di kawasan Jalan Mampang Prapatan dan Jalan Kapten Tendean terjadi karena adanya banjir imbas hujan deras.

Salah satu titik banjir atau genangan air berada di kawasan Pasar Warung Buncit dan kawasan Pondok Karya hingga membuat kendaraan di jalur utama Jalan Mampang Prapatan tak bisa melalui rute alternatif menuju Kemang dari kawasan Pasar Warung Buncit. Namun saat ini, genangan di titik tersebut telah surut sepenuhnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)