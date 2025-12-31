Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan

JAKARTA – Hujan diprakirakan akan mengguyur malam tahun baru di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebab, BMKG memprediksi cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, 31 Desember 2025 bakal diguyur hujan ringan.

Melansir dari laman BMKG, cuaca di DKI Jakarta diprakirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celsius. Kemudian, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor juga diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu udara di Kabupaten Bogor berada di kisaran 23–27 derajat Celsius, sementara Kota Bogor berkisar antara 23–26 derajat Celsius.

Cuaca serupa diprediksi terjadi di Depok, dengan hujan ringan dan suhu udara sekitar 23–26 derajat Celsius.

Sementara itu, kawasan Tangerang Raya, meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan, diprakirakan diguyur hujan ringan dengan suhu relatif lebih hangat, yakni berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius.

Untuk wilayah Kota Bekasi, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu udara 23–27 derajat Celsius, sedangkan Kabupaten Bekasi diperkirakan bersuhu 24–28 derajat Celsius dengan kondisi cuaca hujan ringan.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan hujan dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan.

(Arief Setyadi )