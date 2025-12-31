Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |06:05 WIB
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan diprakirakan akan mengguyur malam tahun baru di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebab, BMKG memprediksi cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, 31 Desember 2025 bakal diguyur hujan ringan.

Melansir dari laman BMKG, cuaca di DKI Jakarta diprakirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celsius. Kemudian, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor juga diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu udara di Kabupaten Bogor berada di kisaran 23–27 derajat Celsius, sementara Kota Bogor berkisar antara 23–26 derajat Celsius.

Cuaca serupa diprediksi terjadi di Depok, dengan hujan ringan dan suhu udara sekitar 23–26 derajat Celsius.

Sementara itu, kawasan Tangerang Raya, meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan, diprakirakan diguyur hujan ringan dengan suhu relatif lebih hangat, yakni berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius.

Untuk wilayah Kota Bekasi, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu udara 23–27 derajat Celsius, sedangkan Kabupaten Bekasi diperkirakan bersuhu 24–28 derajat Celsius dengan kondisi cuaca hujan ringan.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan hujan dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192339/hujan-E8cH_large.jpg
Cuaca Hari Ini, BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191753/hujan-prs2_large.jpg
BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191206/hujan-VFTc_large.jpg
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190758/hujan-aAg3_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190550/hujan-VSbc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341/hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement