INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ucapkan Selamat Natal 2025, Ajak Rakyat Indonesia Perkuat Semangat Gotong Royong

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |06:26 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai Natal merupakan momentum kasih, harapan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas.

Hal ini menurutnya tak terlepas dari sejumlah warga yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas, saling menolong, serta mengerahkan kemampuan terbaik kita sebagai bangsa yang tangguh karena persatuan," kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan melalui Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, Rabu (24/12/2025).

Prabowo juga mengajak momen seperti ini sebagai sumber pengharapan. Dengan demikian, tambah dia, masyarakat bisa mengambil langkah untuk bangkit bersama.

"Marilah kita jadikan masa ini sebagai sumber pengharapan dan langkah untuk bangkit bersama," katanya.

