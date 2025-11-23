2 Pemuda AS Didakwa Berencana Serbu Pulau Karibia untuk Membunuh dan Memperbudak Penduduknya

Gavin Rivers Weisenburg dan Tanner Christopher Thomas didakwa atas rencana menyerbu pulau Karibia untuk membunuh dan memperbudak penduduknya. (Foto: Media Sosial)

JAKARTA – Dua pria Amerika Serikat (AS) telah didakwa atas dugaan merencanakan operasi bersenjata untuk menguasai sebuah pulau di Karibia, membunuh penduduk laki-lakinya, dan memperbudak perempuan serta anak-anak, demikian diumumkan jaksa penuntut AS.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Texas, Gavin Rivers Weisenburg (21) dan Tanner Christopher Thomas (20), keduanya dari wilayah Dallas, “telah bersekongkol untuk merekrut dan memimpin pasukan ekspedisi ilegal” ke Ile de la Gonave, sebuah pulau tropis berpenduduk sekitar 100.000 jiwa yang merupakan bagian dari Republik Haiti.

Rencana tersebut, yang dilaporkan dibahas antara Agustus 2024 dan Juli 2025, bertujuan untuk melancarkan kudeta “untuk mewujudkan fantasi pemerkosaan mereka.”

“Weisenburg dan Thomas berniat membunuh semua pria di pulau itu agar mereka bisa menjadikan semua perempuan dan anak-anak sebagai budak seks mereka,” kata jaksa pada Kamis (20/11/2025). Ia menambahkan bahwa keduanya didakwa dengan “konspirasi untuk membunuh, melukai, atau menculik di negara asing dan produksi pornografi anak.”