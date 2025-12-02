Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zelensky Ungkap Isu yang Buat Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Kunjung Rampung

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |10:22 WIB
Zelensky Ungkap Isu yang Buat Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Kunjung Rampung
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: EPA)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, dan berbicara dengan para pemimpin Eropa tentang rencana perdamaian untuk menyelesaikan konflik dengan Rusia. Zelensky dan sekutu Eropa Kyiv berupaya merevisi rencana perdamaian yang dianggap menguntungkan Rusia.

Diwartakan BBC, Zelensky mengatakan prioritas Kyiv dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang dengan Rusia adalah mengamankan jaminan keamanan yang kuat dan mempertahankan kedaulatan Ukraina. Dia mengakui bahwa "masalah teritorial adalah yang paling sulit", karena Moskow terus menuntut Ukraina menyerahkan wilayah-wilayah di Donbas timur yang masih dikuasainya, tuntutan yang menurutnya tidak akan pernah dipenuhi Kyiv.

Para negosiator Ukraina dan Amerika Serikat (AS) menyelesaikan pertemuan dua hari di Florida untuk merevisi rencana perdamaian yang dianggap menguntungkan Rusia.

Gedung Putih memberikan nada positif pada perundingan Senin (1/12/2025), dengan Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengatakan bahwa pemerintah "merasa sangat optimis" tentang tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186820//kapal_tanker_terbakar-jmXA_large.jpg
Diserang Drone Ukraina, Kapal Tanker Armada Bayangan Rusia Terbakar di Laut Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974//antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185989//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-e1Ow_large.jpeg
Zelensky Siap Memajukan Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina, Dorong Pertemuan dengan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699//zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429//ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145//donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement