Zelensky Ungkap Isu yang Buat Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Kunjung Rampung

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, dan berbicara dengan para pemimpin Eropa tentang rencana perdamaian untuk menyelesaikan konflik dengan Rusia. Zelensky dan sekutu Eropa Kyiv berupaya merevisi rencana perdamaian yang dianggap menguntungkan Rusia.

Diwartakan BBC, Zelensky mengatakan prioritas Kyiv dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang dengan Rusia adalah mengamankan jaminan keamanan yang kuat dan mempertahankan kedaulatan Ukraina. Dia mengakui bahwa "masalah teritorial adalah yang paling sulit", karena Moskow terus menuntut Ukraina menyerahkan wilayah-wilayah di Donbas timur yang masih dikuasainya, tuntutan yang menurutnya tidak akan pernah dipenuhi Kyiv.

Para negosiator Ukraina dan Amerika Serikat (AS) menyelesaikan pertemuan dua hari di Florida untuk merevisi rencana perdamaian yang dianggap menguntungkan Rusia.

Gedung Putih memberikan nada positif pada perundingan Senin (1/12/2025), dengan Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengatakan bahwa pemerintah "merasa sangat optimis" tentang tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang.