HOME NEWS INTERNATIONAL

Senator AS Ajukan Resolusi Blokir Rencana Trump Serang Venezuela

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |10:56 WIB
Ilustrasi. (Foto; Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Sekelompok senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat dan Republik pada Rabu (3/12/2025) mengajukan resolusi yang akan memblokir tindakan militer negara itu terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Langkah itu diambil setelah Presiden Donald Trump mengatakan kampanye darat terhadap Caracas akan segera dimulai.

Pasukan AS telah melancarkan setidaknya 21 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dan Pasifik sejak awal September, menewaskan setidaknya 83 orang. Sementara itu, Trump meningkatkan pengerahan militer terhadap pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump telah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk serangan terhadap wilayah Venezuela, untuk kampanye yang disebut pemerintahannya sebagai upaya menghentikan pasokan narkoba ilegal yang telah menewaskan warga Amerika. Maduro membantah memiliki hubungan apa pun dengan perdagangan narkoba ilegal.

Trump berulang kali mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih dalam dua hari terakhir bahwa serangan darat akan dimulai "segera."

 

Telusuri berita news lainnya
