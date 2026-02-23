Resmi! Christina Glorya Purba Pimpin DPW Perindo Jambi

JAKARTA - Partai Perindo menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP), kepada Ketua DPW Jambi, Christina Glorya Purba, pada Senin (23/2/2026). Pemberian SK DPP ini bertujuan untuk mendorong Kota Jambi semakin maju di bawah kepemimpinan yang baru.

Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Amanah yang diberikan melalui penyerahan SK DPP ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi di Kota Jambi.

“Terima kasih Pak Sekjen. Ke depannya, mungkin sebulan dari sekarang kita akan membentuk DPD-DPD yang selama ini tidak aktif serta memperkuat kepengurusan, jaringan, dan aktivitasnya agar sesuai dengan harapan kita semua,” ungkap Christina, Senin (23/2/2026).

Dimulainya amanah dan kepemimpinan baru ini memberikan harapan bagi kemajuan Kota Jambi. Kepemimpinan yang baik dengan kerja sama berbagai pihak diharapkan menjadi pilar kekuatan untuk mendorong kemajuan Kota Jambi, sejalan dengan harapan Partai Perindo.