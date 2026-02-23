Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmi! Christina Glorya Purba Pimpin DPW Perindo Jambi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |20:56 WIB
Resmi! Christina Glorya Purba Pimpin DPW Perindo Jambi
Christina Glorya Purba Resmi Pimpin DPW Perindo Jambi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP), kepada Ketua DPW Jambi, Christina Glorya Purba, pada Senin (23/2/2026). Pemberian SK DPP ini bertujuan untuk mendorong Kota Jambi semakin maju di bawah kepemimpinan yang baru.

Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Amanah yang diberikan melalui penyerahan SK DPP ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi di Kota Jambi.

“Terima kasih Pak Sekjen. Ke depannya, mungkin sebulan dari sekarang kita akan membentuk DPD-DPD yang selama ini tidak aktif serta memperkuat kepengurusan, jaringan, dan aktivitasnya agar sesuai dengan harapan kita semua,” ungkap Christina, Senin (23/2/2026).

Dimulainya amanah dan kepemimpinan baru ini memberikan harapan bagi kemajuan Kota Jambi. Kepemimpinan yang baik dengan kerja sama berbagai pihak diharapkan menjadi pilar kekuatan untuk mendorong kemajuan Kota Jambi, sejalan dengan harapan Partai Perindo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203212//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-c1Vk_large.jpg
Perindo Usul Ambang Batas Parlemen 1 Persen, Tekankan Tidak Boleh Ada Suara Rakyat Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202193//perindo-AmBo_large.jpg
Jelang Ramadhan, Perindo Jakarta Utara Perkuat Program Sosial dan Persiapan Verifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201934//ahmad_jazuli_resmi_nakhodai_perindo_jatim-IE2r_large.jpg
Resmi Nakhodai Perindo Jatim, Ahmad Jazuli Targetkan Fraksi di 2029!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201928//dpp_perindo_serahkan_sk_ketua_dpw_jatim_ke_ahmad_jazuli-4Te9_large.jpg
Resmi! Ahmad Jazuli Pimpin DPW Perindo Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/340/3200942//ketua_dpd_partai_perindo_jembrana_gek_cenini_memberikan_kursi_roda_kepada_warga-QOZ6_large.jpg
Air Mata Haru Warnai Bantuan Kursi Roda Gek Cenini untuk Warga Jembrana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/340/3199929//ketua_dpw_sulsel-LRKJ_large.jpg
Ketua DPW Perindo Sulsel Bertekad Perjuangkan Rakyat Naik Kelas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement