HOME NEWS SUMSEL

Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala

Muhammad David , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |12:49 WIB
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
Seorang pria berusia 22 tahun ditemukan tewas dengan luka parah di depan sebuah bengkel warga/Foto: Capture Video
A
A
A

PALEMBANG – Seorang pria berusia 22 tahun ditemukan tewas dengan luka parah di depan sebuah bengkel warga di Jalan Kapten Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

Korban, yang diidentifikasi M. Ridho, warga setempat, ditemukan dalam kondisi bersimbah darah oleh warga sekitar. Kepolisian dari Polsek Plaju yang menerima laporan segera tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tubuh korban ditemukan mengalami 16 luka tusuk di sekujur tubuh serta dua luka tembak di bagian kepala. Polisi menduga korban dibunuh.

“Kami sudah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengungkap pelaku,” kata Kapolsek Plaju, AKP Muhammad Adrian, kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

Setelah dilakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan, jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Petai.

Penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi belum mengumumkan adanya tersangka dalam kasus ini.

(Fetra Hariandja)

      
