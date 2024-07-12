Geger Penemuan Mayat Pria dengan Luka Tusuk di Bandung

BANDUNG - Penemuan mayat pria tanpa identitas di selokan Jalan Buahbatu, dekat RS Mayapada, Kota Bandung menggegerkan warga, Jumat (12/7/2024). Kondisi korban sangat mengenaskan dengan luka tusuk di perut dan sayatan di leher.

Usman, saksi mata, penjual gorengan mengatakan, tengah membersihkan gerobak untuk lapak berjualan sekitar pukul 05.00 WIB. Ia terkejut saat bercak darah di tempatnya berjualan.

Awalnya, Uslam mengira darah itu dari hewan kucing atau yang lain. Sehingga Usman berniat menutupnya dengan pasir.

Setelah ditelusuri, ternyata ceceran darah mengarah ke selokan. Usman pun melihat ke arah selokan, ternyata terdapat mayat pria bertelanjang dada, tanpa baju.

Korban hanya mengenakan celana panjang. Sepatu korban telah terlepas. Korban diperkirakan berusia 25 tahun.

"Saya biasa beres-beres roda. Lihat darah terus inisiatif nyari pasir untuk nutup darah itu. Pas lihat ke bawah (selokan) ada mayat. Korban Gak pakai baju, cuma celana panjang. Ada sepatu udah lepas," kata Usman, Jumat.

Usman langsung melaporkan penemuan mayat itu ke polisi yang berjaga di perempatan Buahbatu. Menurut Usman, korban tidak ada warga di kawasan itu yang kenal dengan korban. Dugaan sementara, korban bukan warga sekitar tapi dihabisi di lokasi kejadian.

"Ada tusukan di perut (korban), pisau kayanya. Sayatan di leher," ujar dia.