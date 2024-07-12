Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Muatan Pembalut Terguling di Jalur Tengkorak Cianjur, Pemotor Tewas Terlindas

Ricky Susan , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |11:30 WIB
Truk Muatan Pembalut Terguling di Jalur Tengkorak Cianjur, Pemotor Tewas Terlindas
Truk terguling di Cianjur (Foto: Ricky Susan)
CIANJUR - Truk fuso bermuatan pembalut dengan nomor polisi D 9548 XA mengalami rem blong dan terguling di Jalan Raya Cianjur - Sukabumi tepatnya di Kampung Pancuran Luhur, RT 03/02 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jumat (12/7/2024).

Truk fuso yang dikemudikan T. Endang Pramono warga Dusun Karang Asih RT 032/006 Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi itu sebelum terguling sempat menyerempet dan menabrak Mobil Grand Max D 8212 XG dan sepeda motor F 2192 ZK.

Akibatnya, pengendara sepeda motor yang dikendarai Indra Agustian (36) warga Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tewas di tempat. Sedangkan, satu orang sopir truk mengalami luka.

Informasi dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat truk fuso melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Namun, diduga mengalami rem blong, truk fuso menyerempet mobil Grand Max dan mobil Fuso yang ada di depannya serta menabrak pengendara sepeda motor.

Akhirnya, truk yang mengalami oleng terhenti setelah terguling di badan jalan. "Truk dari arah Sukabumi sudah oleng dan menbrak beberapa kendaraan dan akhirnya terguling di sini (lokasi)," kata Ari (35) salah seorang warga sekitar yang menyaksikan kecelakaan tersebut.

Akibatnya, arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan hingga beberapa kilometer. Sementara, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang.

(Arief Setyadi )

      
