Sopir Xpander Tabrak Mobil Parkir dan Pejalan Kaki di Kalideres Jakbar, Petugas Kebersihan Tewas

JAKARTA – Mobil Xpander yang dikemudikan Andy Suanto menabrak Honda Mobilio dan pejalan kaki bernama Titi (62) di Jalan Citra 6 Raya, Kalideres, Jakarta Barat, pada Selasa (6/1/2025) pagi tadi. Akibatnya, satu orang dilaporkan tewas.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, menerangkan kejadian berawal saat mobil yang dikemudikan Andy melaju dari arah utara ke selatan. Setibanya di dekat Pos 1 wilayah Kalideres, mobil tersebut menabrak Honda Mobilio yang tengah berhenti.

“Sesampainya di dekat Pos 1 wilayah Kalideres, Jakarta Barat, menabrak mobil minibus Mobilio bernopol B-2191-UOD yang sedang dalam kondisi parkir,” ujarnya.

Ia menuturkan, setelah menabrak Mobilio, kendaraan Xpander tersebut kembali melaju dan menabrak seorang pejalan kaki, Titi. “Selanjutnya menabrak pejalan kaki Saudari Titi berakibat pejalan kaki Saudari Titi mengalami luka di bagian kepala,” ujarnya.

Akibat benturan itu, korban mengalami luka serius di bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke RS Ciputra Hospital untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.