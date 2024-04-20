Gempa M4,5 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,5 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 07:39 WIB, Sabtu (20/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.99 LU, 126.92 BT atau 113 Km Timur Laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 52 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

