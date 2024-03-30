Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dalam 2 Menit, Pasaman Sumbar 2 Kali Digoyang Gempa Darat Malam Ini

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |23:28 WIB
Dalam 2 Menit, Pasaman Sumbar 2 Kali Digoyang Gempa Darat Malam Ini
Ilustrasi (Okezone)
PADANG - Hanya dalam dua menit, dua kali gempa darat dengan kedalaman 5 kilometer terjadi di Kabupaten Pasaman, Sumatera Batat, Sabtu (30/3/2024) malam.

Menurut data dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang. Gempa pertama terjadi pada pukul 22.27 WIB, dengan magnitudo 2,2 dengan lokasi 0.72 LU,99.82 BT atau 28 kilometer barat laut daerah Rao, Pasaman.

Gempa kedua terjadi pada pukul 22.29 WIB dengan magnitudo 2,3 dengan lokasi 0.64 LU,99.79 BT atau 26 kilometer barat laut Rao Pasaman dengan kedalaman 5 kilometer.

Berdasarkan informasi bawa daerah Pasaman merupakan patahan Sumatera dengan sesar Talamau. Sampai berita ini ditulis belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa.

(Salman Mardira)

      
