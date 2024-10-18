Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |22:10 WIB
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
Iksan-Iriane didukung komunitas nelayan Morowali (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MOROWALI - Dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali nomor urut 3, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Iliyas semakin bertambah tiap harinya. Terbaru, Komunitas Nelayan Morowali menyatakan dukungan dengan bergabung ke Relawan IKLAS Juara. 

"Kami Komunitas Nelayan Morowali menyatakan bergabung bersama Relawan IKLAS JUARA untuk mendukung penuh calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 3 Iksan Baharudin-Iriane Ilyas menjadi pemimpin pemerintahan Morowali periode 2025-2030," ujar koordinator Komunitas Nelayan Morowali, Asnandi Jumat (18/10/2024). 

Sebagai bagian dari relawan IKLAS, mereka berkomitmen untuk mengajak lebih banyak masyarakat khususnya dari kalangan nelayan untuk memenangkan Iksan-Iriane. Bagi mereka, pasangan IKLAS adalah sosok pemimpin paling tepat untuk menyejahterakan para nelayan. 

"Bersama Relawan Iklas Juara, Komunitas Nelayan Morowali berkomitmen menghimpun dukungan di masyarakat agar pasangan Iksan-Iriane jadi bupati dan wakil bupati Morowali selanjutnya," tegasnya. 

"Kami Komunitas Nelayan Morowali berkomitmen untuk mengumpulkan dukungan demi pemimpin yang merakyat, peduli dan berpengalaman seperti pasangan Iksan-Iriane dengan cara yang santun, bermartabat dan tidak melanggar peraturan yang berlaku," lanjut Asnandi. 

Dari sederet agenda safari politiknya, Iksan-Iriane dianggap sebagai kandidat yang paling peduli dengan permasalahan yang dialami nelayan. Apalagi, melalui program-program yang pro rakyat, Iksan-Iriane tidak hanya berniat mensejahterakan nelayan tapi juga seluruh lapisan masyarakat. 

 

