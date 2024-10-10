Dukungan Tak Terbendung, Emak-Emak Morowali Kompak Menangkan Iksan-Iriane

MOROWALI - Dukungan ibu-ibu kecamatan Bumi Raya semakin membesar untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali nomor urut 3, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Iliyas. Para ibu-ibu siap untuk bersatu memenangkan pasangan Iksan-Iriane yang ada perwakilan perempuan di dalamnya.

"Kami para ibu-ibu dari Desa Karaupa siap bersatu memenangkan Pak Iksan dan Ibu Iriane di Pilbup Morowali. Sudah saatnya kaum perempuan bangkit bersama-sama mendukung Bu Iriane," kata tokoh perempuan Desa Karaupa, Siti, Kamis (10/10/2024).

Dengan adanya keterwakilan kaum perempuan dalam pasangan IKLAS, ia percaya jika Iksan-Iriane menang maka para Ibu-ibu akan lebih perhatikan. Baginya, Pilbup kali ini merupakan kesempatan terbaik agar derajat kaum perempuan bisa naik khususnya di Morowali.

"Ada Ibu Iriane ini yang akan peduli dengan kita kalangan ibu-ibu. Jikalau beliau terpilih, kita akan lebih diperhatikan. Ibu-ibu itu kalau sudah bersatu, pasti tidak terkalahkan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia setuju dengan apa yang disampaikan Iriane Iliyas soal suara perempuan yang hanya diambil selama ini. Pasalnya, masih banyak keluhan dan permasalahan dari ibu-ibu di seluruh Morowali meski mereka telah memakai suaranya untuk calon pemimpin jagoan mereka.