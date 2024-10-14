Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Peduli Pemberdayaan Perempuan, Iksan-Iriane Didukung Ibu-Ibu di Desa Parilangke

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |23:33 WIB
Peduli Pemberdayaan Perempuan, Iksan-Iriane Didukung Ibu-Ibu di Desa Parilangke
Iksan-Iriane didukung ibu-ibu di Pilkada Morowali (Foto: istimewa/Okezone)
MOROWALI - Tokoh perempuan Desa Parilangke, Ira berkata pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali nomor urut 3, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Iliyas mendapatkan dukungan signifikan dari ibu-ibu Desa Parilangke. Besarnya dukungan Iksan-Iriane karena pasangan tersebut dikenal peduli terhadap kesejahteraan perempuan dan pemberdayaan masyarakat.

Banyak ibu-ibu di desa merasa masih memiliki potensi untuk berusaha, namun terhambat oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, masalah modal menjadi kendala utama yang dihadapi dalam memulai usaha.

"Kami ibu-ibu ini masih kuat dan ingin bekerja tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Kalaupun ingin membangun usaha kecil sulit juga karena tidak ada modal," kata Ira, Sabtu (12/10/2024). 

Iksan-Iriane dianggap sebagai pasangan yang paling supportive bagi para ibu di Morowali. Pada setiap momen kampanye, keduanya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan agar lebih aktif dalam ekonomi.

"Pak Iksan dan Ibu Iriane ini pasangan yang selalu mendukung kami ibu-ibu untuk tetap aktif berusaha. Beliau-beliau ini menjawab keinginan kami, karena itu banyak yang mendukung pasangan IKLAS ini," tegasnya. 

Keterwakilan perempuan di Iriane Iliyas di pasangan ini menjadi nilai tambah yang diperhitungkan. Hal ini memberikan harapan baru bagi ibu-ibu untuk memiliki suara dalam pembangunan daerah.

 

