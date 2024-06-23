Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jembatan Bambu Rusak Parah, Warga Pekon Kedaung Terpaksa Menyeberangi Sungai

Indra Siregar , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |03:25 WIB
Jembatan Bambu Rusak Parah, Warga Pekon Kedaung Terpaksa Menyeberangi Sungai
Jembatan rusak di Pringsewu (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PRINGSEWU - Kondisi jembatan penghubung di Pekon Kedaung, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung, sangat memprihatinkan.

Jembatan yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti padi, cokelat, dan cengkeh, kini tidak lagi dapat dilewati. Pengendara motor dan mobil terpaksa menyeberangi sungai karena jembatan bambu tersebut telah rusak parah, Sabtu 22 Juni 2024.

Heri, salah satu warga Kedaung, mengatakan bahwa jembatan yang terbuat dari bambu ini sudah tidak bisa dilewati lagi.

"Kami sangat kesulitan untuk mengangkut hasil bumi," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/340/3018314/jembatan-penghubung-desa-di-pandeglang-ambruk-akses-warga-terputus-mLY3HrO5y1.jpg
Jembatan Penghubung Desa di Pandeglang Ambruk, Akses Warga Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/340/3012073/detik-detik-jembatan-warna-warni-di-riau-ambruk-waga-tunggang-langgang-Me90t42Fdn.jpg
Detik-Detik Jembatan Warna-Warni di Riau Ambruk, Waga Tunggang Langgang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/340/2995130/jembatan-gantung-di-banten-putus-15-warga-terjatuh-ke-sungai-saat-lebaran-N2C2xrTzPF.jpg
Jembatan Gantung di Banten Putus, 15 Warga Terjatuh ke Sungai saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/340/2964871/babinsa-gotong-royong-bersama-warga-perbaiki-jembatan-hanyut-di-puncak-jaya-BSGcGpWWqa.jpg
Babinsa Gotong Royong Bersama Warga Perbaiki Jembatan Hanyut di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/610/2953049/dihantam-arus-deras-dua-jembatan-gantung-putus-di-muratara-sumsel-u4fIP5vvtZ.jpg
Dihantam Arus Deras, Dua Jembatan Gantung Putus di Muratara Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/244/2936506/jembatan-usia-ratusan-tahun-yang-hampir-ambruk-di-gianyar-dibongkar-lalin-buka-tutup-Q61wlHjj5T.jpg
Jembatan Usia Ratusan Tahun yang Hampir Ambruk di Gianyar Dibongkar, Lalin Buka Tutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement