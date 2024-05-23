Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Jembatan Warna-Warni di Riau Ambruk, Waga Tunggang Langgang

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |01:14 WIB
Detik-Detik Jembatan Warna-Warni di Riau Ambruk, Waga Tunggang Langgang
Jembatan Warna-Warni di Riau ambruk (Foto : MPI/Istimewa)
A
A
A

PEKANBARU - Jembatan Warna-Warni di Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, ambruk. Sebelum ambruknya jembatan ke sungai, sempat diabadikan warga dalam sebuah video dan viral di media sosial.

Dari video yang beredar di media sosial berdurasi 1 menit 41 detik, sebelum jembatan bercat warna warni ini amruk dan jatuh ke sungai, tampak banyak warga berkerumun di kedua ujung jembatan.

Kemudian saat jembatan yang dibangun tahun 2002 ini mulai mengeluarkan bunyi krek-krek, warga mengabadilkan. Tidak lama jembatan mulai bergetar dan suarakanpun makin besar. Warga pun berteriak "Awas, jembatan mau runtuh, awas jangan ada yang lewat".

Tidak berapa lama, bruk jembatan pun robah dan jatuh ke sungai. Sebagian warga yang berada di dua ujung jembatan lari tunggang langgang melihat jembatan runtuh.

Diketahui, jembatan yang runtuh itu adalah Jembatan Panglima Sampul. Jembatan tersebut menghubung Desa Alai dengan Desa Gogok Darussalam Kecamatan Tebingtinggi.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan menyatakan bahwa jembatan itu ambruk pada Rabu (22/5/2024) sekira pukul 11.00 WIB. Saat kejadian, sejumlah anggotanya ada di lokasi.

"Kita dapat informasi dari warga, kalau jembatan itu renggang. Saya perintahkan Kapolsek Tebingtinggi ke lokasi untuk menjaga masyarakat agar jangan melintasijembatan. Saat anggota berjaga itulah, tiba tiba jembata ambruk, kaget juga anggota kita, karena gak nyangka jembatan bakal ambruk," kata Kurnia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024848/jembatan-bambu-rusak-parah-warga-pekon-kedaung-terpaksa-menyeberangi-sungai-3FoWl1URYF.jpg
Jembatan Bambu Rusak Parah, Warga Pekon Kedaung Terpaksa Menyeberangi Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/340/3018314/jembatan-penghubung-desa-di-pandeglang-ambruk-akses-warga-terputus-mLY3HrO5y1.jpg
Jembatan Penghubung Desa di Pandeglang Ambruk, Akses Warga Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/340/2995130/jembatan-gantung-di-banten-putus-15-warga-terjatuh-ke-sungai-saat-lebaran-N2C2xrTzPF.jpg
Jembatan Gantung di Banten Putus, 15 Warga Terjatuh ke Sungai saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/340/2964871/babinsa-gotong-royong-bersama-warga-perbaiki-jembatan-hanyut-di-puncak-jaya-BSGcGpWWqa.jpg
Babinsa Gotong Royong Bersama Warga Perbaiki Jembatan Hanyut di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/610/2953049/dihantam-arus-deras-dua-jembatan-gantung-putus-di-muratara-sumsel-u4fIP5vvtZ.jpg
Dihantam Arus Deras, Dua Jembatan Gantung Putus di Muratara Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/244/2936506/jembatan-usia-ratusan-tahun-yang-hampir-ambruk-di-gianyar-dibongkar-lalin-buka-tutup-Q61wlHjj5T.jpg
Jembatan Usia Ratusan Tahun yang Hampir Ambruk di Gianyar Dibongkar, Lalin Buka Tutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement