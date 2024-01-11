Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dihantam Arus Deras, Dua Jembatan Gantung Putus di Muratara Sumsel

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:04 WIB
Dihantam Arus Deras, Dua Jembatan Gantung Putus di Muratara Sumsel
Jembatan putus di Muratara (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MURATARA - Dua unit jembatan gantung di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan (Sumsel), terputus. Dua jembatan yang membentang di atas sungai Rawas tersebut putus setelah dihantam air yang mengalami pasang akibat curah hujan tinggi, Kamis (11/1/2024).

Dua jembatan gantung yang putus itu persisnya berada di Desa Sosokan dan Desa Muara Kuis, Kecamatan Ulu Rawas, Muratara.

"Yang sudah terkonfirmasi ke kami ada dua yang putus, di Sosokan sama di Muara Kuis," kata Camat Ulu Rawas, Darmawan.

Dijelaskan Darmawan, banjir di sejumlah desa di wilayah paling hulu sungai Rawas tersebut terjadi sejak Rabu 10 Januari 2024 kemarin.

Namun kondisinya sempat surut, tetapi kembali naik dengan cukup cepat setalah wilayah itu diguyur hujan deras yang berlangsung lama.

"Sejak tadi malam kami siaga, tidak bisa tidur lagi, banyak warga kami sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman," ujar Darmawan.

Dia mengatakan, kondisi terkini debit sungai Rawas di wilayah hulu mulai menyusut kembali, namun masih sangat tinggi dan deras.

Darmawan mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai Rawas bagian hilir untuk siaga dan waspada terhadap kiriman banjir dari hulu.

