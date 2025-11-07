Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

1.211 KK Terisolir Akibat Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |05:37 WIB
1.211 KK Terisolir Akibat Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru
Banjir lahar dingin Gunung Semeru (Foto: BPBD Lumajang)
A
A
A

JAKARTA – Hujan intensitas tinggi memicu terjadinya banjir lahar hujan (lahar dingin) dari Gunung Semeru, Rabu 5 November 2025 pukul 14.00 WIB. Akibatnya, ribuan warga yang terdiri dari dua desa di Kecamatan Pasirian, yakni Desa Gondoruso dan Desa Bades, terdampak banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan, aliran lahar tersebut mengarah hingga ke kawasan Gunung Sawur, sebuah perbukitan yang terletak di kaki Gunung Semeru.

“Banjir lahar dingin melanda dua desa di Kecamatan Pasirian, yakni Desa Gondoruso dan Desa Bades. Sebanyak 1.211 kepala keluarga sempat terisolasi, sementara pendataan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan,” kata Abdul dikutip Jumat (7/11/2025).

Ia berkata, material vulkanik yang terbawa aliran banjir menyebabkan akses jalan penghubung kedua desa terputus. Bahkan, kata dia, ada dua unit dump truk yang terjebak, dan sekitar 30 hektare lahan pertanian warga terdampak.

Ia menambahkan, BPBD Kabupaten Lumajang segera berkoordinasi dengan PUSDA Jawa Timur UPT Lumajang, Forkopimca Pasirian, serta perangkat desa setempat untuk mempercepat proses asesmen dan penanganan. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Lumajang juga diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga menyeberang dan memastikan situasi tetap aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184716/semeru-I496_large.jpg
178 Pendaki dan Tim Kementerian Pariwisata Terjebak di Ranu Kumbolo saat Semeru Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184715/lava-Mdah_large.jpg
Berbahaya dan Mengerikan, Warga Nekat Dekati Tumpukan Lava Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184701/semeru-eNva_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Petugas Cari Korban Luka Maupun Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184675/semeru-SDod_large.jpg
Kronologi Gunung Semeru Meletus Dahsyat hingga Sebabkan Ratusan Orang Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184653/semeru-x19O_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Hebat, BNPB Evakuasi Ratusan Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184611/semeru-MwOY_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Hebat, Warga Kocar Kacir Selamatkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement