HOME NEWS NUSANTARA

Warga di Flores Timur Panik Diterjang Banjir Lahar Dingin Gunung Lewotobi Laki-Laki 

Joni Nura , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |18:18 WIB
Warga di Flores Timur Panik Diterjang Banjir Lahar Dingin Gunung Lewotobi Laki-Laki 
Banjir lahir dingin Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto: MPI)
FLORES TIMUR - Warga Desa Dulipali di Kecamatan Ile Bura dan warga Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, dikejutkan dengan terjangan banjir yang melumpuri kawasan pemukiman mereka pada Sabtu (27/7/2024), sekitar pukul 16.00 WITA.

Kepanikan pun sempat mewarnai aktivitas warga di sore yang kian beranjak gelap itu. Pasalnya hujan yang menimpa pemukiman mereka tak seberapa lebat.

Aliran banjir yang deras mengalir dari arah Gunung Lewotobi Laki-Laki itu sempat menggusarkan warga. Sejumlah warga di Dusun Tuakwiki dan Dusun Duri, Desa Dulipali, terlihat  langsung berkemas menjaga kemungkinan bila terjangan banjir lahar dingin itu kian menggila.

Sejam kemudian, aliran banjir tersebut kian mengecil dan mengering meninggalkan tumpukan material yang diseretnya.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang melintasi ruas di wilayah pemukiman Dulipali itu pun menyempatkan memantau keadaan tersebut.

 

