Potret RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Usai Terendam Banjir

ACEH TAMIANG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang pada Sabtu (20/12/2025) terpantau kembali bersih dan mulai melayani masyarakat. Sebelumnya, RSUD tersebut terendam banjir dan tertimbun lumpur akibat banjir bandang pada akhir November lalu.

1. RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi

Berdasarkan sejumlah video yang diterima Okezone, Minggu (21/12/205), RSUD Aceh Tamiang terlihat sudah kembali melayani pasien, khususnya di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan bilik farmasi. Rumah sakit juga terpantau mulai dipadati masyarakat, meski operasionalnya belum sepenuhnya berjalan normal.

Namun, proses pemulihan di rumah sakit tidak bergenti. Sejumlah petugas terlihat menyapu lantai sementara alat berat juga masih terpantau bekerja di sekitar gedung rumah sakit untuk membersihkan material sisa bencana.

Dalam salah satu video lainnya, bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan juga telah tiba di RSUD Aceh Tamiang.

Tak hanya peralatan dan perlengkapan medis, rumah sakit turut menerima bantuan peralatan penunjang darurat seperti generator listrik portabel, alat pemadam api ringan (APAR), serta alat penjernih air. Alat penjernih air tersebut bahkan terlihat sudah digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional rumah sakit.

RSUD Aceh Tamiang merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang. Layanan rumah sakit sempat lumpuh total hingga akhirnya 35 prajurit TNI diterjunkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan terseret banjir.



(Erha Aprili Ramadhoni)