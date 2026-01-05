Mobil Avanza Nekat Lawan Arus di Tol Bandara Soetta, Polisi Masih Buru Pengemudi

JAKARTA – Sebuah video yang menampilkan aksi membahayakan pengemudi viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat sebuah mobil melaju melawan arus di ruas Tol Kunciran–Batu Ceper–Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Aksi berbahaya itu terekam kamera pengendara lain dan memperlihatkan sebuah mobil Toyota Avanza melaju di jalur berlawanan arah, sehingga membahayakan kendaraan lain yang melintas.

Kasat Lantas Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP Sularno menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 sekitar pukul 08.55 WIB.

Menurutnya, kendaraan tersebut awalnya berhenti sebelum masuk Gerbang Tol Benda Utama KM 3.

“Tiba-tiba sebelum masuk ke area transaksi gardu 7 entrance Benda, kendaraan berhenti, kemudian memutar balik dan melaju melawan arah menuju Bandara Soetta,” kata Sularno kepada wartawan, Senin (5/1/2026).