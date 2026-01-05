Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Avanza Nekat Lawan Arus di Tol Bandara Soetta, Polisi Masih Buru Pengemudi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |09:34 WIB
Mobil Avanza Nekat Lawan Arus di Tol Bandara Soetta, Polisi Masih Buru Pengemudi
Illustrasi Tol Bandara Soetta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video yang menampilkan aksi membahayakan pengemudi viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat sebuah mobil melaju melawan arus di ruas Tol Kunciran–Batu Ceper–Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Aksi berbahaya itu terekam kamera pengendara lain dan memperlihatkan sebuah mobil Toyota Avanza melaju di jalur berlawanan arah, sehingga membahayakan kendaraan lain yang melintas.

Kasat Lantas Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP Sularno menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 sekitar pukul 08.55 WIB.

Menurutnya, kendaraan tersebut awalnya berhenti sebelum masuk Gerbang Tol Benda Utama KM 3.

“Tiba-tiba sebelum masuk ke area transaksi gardu 7 entrance Benda, kendaraan berhenti, kemudian memutar balik dan melaju melawan arah menuju Bandara Soetta,” kata Sularno kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193421//bullying-S6xz_large.jpg
Viral Ibu Ini Tak Mau Sekolahkan Anak, Sebut Sekolah Tempat Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193329//viral-kCrl_large.jpg
Viral Pengunjung Membeludak di Jembatan Gantung Situ Gunung, Netizen: Takut Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193293//viral-BGYM_large.jpg
Viral Mahasiswi Unima Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Dosen Hingga Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193287//viral-Y697_large.jpg
Viral Wanita Ini Labrak Selingkuhan Ayahnya, Ngamuk karena Ibunya Lagi Sakit Kanker Stadium 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/612/3193161//na_daehoon-z4hM_large.jpg
Potret Kemesraan Na Daehoon dengan Influencer Cantik Diva Azzura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/629/3193120//video_ai-e6ti_large.jpg
Lagi Tren, Orangtua Beli Video AI untuk Dorong Anak Segera Menikah dan Punya Keturunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement