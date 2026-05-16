HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas pada Minggu 17 Mei, Ini Daftar Lengkapnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |09:28 WIB
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menerapkan pengalihan arus lalu lintas pada Minggu (17/5/2026). Hal ini dilakukan terkait adanya event lari pada pukul 04.00-09.00 WIB.

"Dilaksanakan (17 Mei) pengalihan arus lalu lintas pada ruas jalan yang bersinggungan dengan kegiatan," tulis Dishub DKI Jakarta melalui akun instagram resminya.

Berikut daftar ruas jalan yang bersinggungan:

1.Pintu 10 GBK

2. Jalan Gerbang Pemuda

3. Jalan Asia Afrika (segmen Simpang Hotel Mulia-Jalan Pintu Satu Senayan)

4.Simpang Jalan Asia Afrika-Jalan Patal Senayan

5.Simpang Jalan Tentara Pelajar-Jalan Gelora

6. Flyover Jalan Gerbang Pemuda yang mengarah ke Pintu 10 GBK (Ladokgi)

7.Simpang Jalan Imam Bonjol-Jalan Pamekasan yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia

8.Simpang Jalan Pamekasan-Jalan Jenderal Sudirman

9.Simpang Jalan Galunggung-Jalan Jenderal Sudirman

10. Simpang Jalan Setia Budi Barat VII-Jalan Jenderal Sudirman

11. Simpang Jalan Setiabudi Raya-Jalan Jenderal Sudirman

12. Simpang Jalan Penjernihan I-Jalan Jenderal Sudirman

13. Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan Jenderal Sudirman

14. Simpang Jalan Masjid Hidayatullah-Jalan Jenderal Sudirman

15. Simpang Jalan Garnisun-Jalan Jenderal Sudirman

 

      
