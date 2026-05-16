JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menerapkan pengalihan arus lalu lintas pada Minggu (17/5/2026). Hal ini dilakukan terkait adanya event lari pada pukul 04.00-09.00 WIB.
"Dilaksanakan (17 Mei) pengalihan arus lalu lintas pada ruas jalan yang bersinggungan dengan kegiatan," tulis Dishub DKI Jakarta melalui akun instagram resminya.
Berikut daftar ruas jalan yang bersinggungan:
1.Pintu 10 GBK
2. Jalan Gerbang Pemuda
3. Jalan Asia Afrika (segmen Simpang Hotel Mulia-Jalan Pintu Satu Senayan)
4.Simpang Jalan Asia Afrika-Jalan Patal Senayan
5.Simpang Jalan Tentara Pelajar-Jalan Gelora
6. Flyover Jalan Gerbang Pemuda yang mengarah ke Pintu 10 GBK (Ladokgi)
7.Simpang Jalan Imam Bonjol-Jalan Pamekasan yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia
8.Simpang Jalan Pamekasan-Jalan Jenderal Sudirman
9.Simpang Jalan Galunggung-Jalan Jenderal Sudirman
10. Simpang Jalan Setia Budi Barat VII-Jalan Jenderal Sudirman
11. Simpang Jalan Setiabudi Raya-Jalan Jenderal Sudirman
12. Simpang Jalan Penjernihan I-Jalan Jenderal Sudirman
13. Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan Jenderal Sudirman
14. Simpang Jalan Masjid Hidayatullah-Jalan Jenderal Sudirman
15. Simpang Jalan Garnisun-Jalan Jenderal Sudirman