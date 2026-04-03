Long Weekend, Polisi Tutup Jalur ke Puncak Siang Ini

JAKARTA - Polisi melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) one way dari arah Puncak menuju Jakarta, sehingga masyarakat dari Jakarta yang ingin dan menghabiskan liburan di lokasi wisata Puncak untuk sementara waktu tidak dapat melakukan perjalanan naik.

Diskresi Kepolisian itu dilakukan seiring momentum long weekend peringatan Jumat Agung.

"12.06 WIB #Tol_Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak DITUTUP SEMENTARA, di jalan arteri Puncak DIBERLAKUKAN SATU ARAH Prioritas Turun arah Gadog," tulis keterangan Jasa Marga melalui akun Twitter/X sebagaimana dilansir, Jumat (3/4/2026).

Rekayasa lalin dilakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi, mengingat volume kendaraan mengalami peningkatan pada libur panjang ini.

Meski begitu, belum diketahui kapan jalur menuju Puncak akan dibuka kembali. Pihak terkait menegaskan rekayasa lalin bersifat situasional.

(Rahman Asmardika)

