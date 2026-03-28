One Way Puncak Arah Jakarta Diterapkan, 12.800 Kendaraan Melintas

JAKARTA - Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas one way di Jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, menuju Jakarta pada arus balik Lebaran, hari ini, Sabtu (28/3/2026). Laju kendaraan yang ingin menuju lokasi wisata di daerah Puncak untuk sementara dihentikan.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novinanto mengungkapkan rekayasa ini untuk mengurai kepadatan kendaraan yang balik atau menuju Jakarta. Di sisi lain, ia mengakui, jumlah kendaraan yang ingin menuju Puncak masih tinggi.

"Saat ini kami batasi untuk kendaraan yang akan menuju ke atas, kemudian kita akan melaksanakan rekayasa satu arah dari Puncak menuju Jakarta atau satu arah ke bawah, yang mana memang saat ini lebih dominan arus turun yang terjadi perlambatan," kata Ardian kepada wartawan.

Ia mengatakan petugas juga terus disiagakan di titik-titik kemacetan seperti di Megamendung, Simpang Pasir Muncang dan Pasar Cisarua.

Ia menambahkan berdasarkan data dari Exit Tol Ciawi hingga pukul 12.00 WIB, tercatat ada 19.000 kendaraan yang mengarah ke Puncak dan 12.800 kendaraan yang ke arah Jakarta.