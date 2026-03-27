Arus Balik Lebaran, One Way dari Km 132 hingga Km 70 Diberlakukan Hari Ini

JAKARTA - Polisi membuka rekayasa lalu lintas (lalin) One Way dari Km 132 sampai Km 70 Tol Cikampek. Hal ini dilakukan sejak pagi demi mengurai kepadatan kendaraan di momen arus balik Lebaran.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa, one way dibuka lantaran adanya lonjakan volume kendaraan.

“Bahwa pagi ini jam 07.30 kami sudah melakukan sosialisasi, langsung clearance dalam rangka menyambut duta-duta arus balik yang diperkirakan pagi ini ada peningkatan arus sehingga kami melakukan one way tahap pertama dari kilometer 132 ke kilometer 70. Ini tahap pertama,” kata Agus di Command Center KM 29, Jumat (27/3/2026).

Dikatakan Agus, rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional sembari memantau bangkitan arus untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk berkoordinasi dengan Jasa Marga.

“Kami akan melihat bangkitan arus lagi, nanti kami akan koordinasi dengan pihak Jasa Marga,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika terjadi lonjakan arus pada siang hari, maka skema one way akan diperluas secara bertahap. Tahap kedua direncanakan dari KM 169 hingga KM 70, dan tahap ketiga dari KM 188 hingga KM 70.

“Apabila siang hari ada bangkitan lagi, kami akan lakukan one way lokal dalam one way nasional tahap dua dari kilometer 169 ke kilometer 70. Tetapi yang pagi ini dari 132 sudah kita buka. Jadi kita prioritaskan arus balik yang dari Trans Jawa menuju ke Jakarta,” papar Agus.