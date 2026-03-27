Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Lebaran, One Way dari Km 132 hingga Km 70 Diberlakukan Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |12:06 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polisi membuka rekayasa lalu lintas (lalin) One Way dari Km 132 sampai Km 70 Tol Cikampek. Hal ini dilakukan sejak pagi demi mengurai kepadatan kendaraan di momen arus balik Lebaran.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa, one way dibuka lantaran adanya lonjakan volume kendaraan.

“Bahwa pagi ini jam 07.30 kami sudah melakukan sosialisasi, langsung clearance dalam rangka menyambut duta-duta arus balik yang diperkirakan pagi ini ada peningkatan arus sehingga kami melakukan one way tahap pertama dari kilometer 132 ke kilometer 70. Ini tahap pertama,” kata Agus di Command Center KM 29, Jumat (27/3/2026).

Dikatakan Agus, rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional sembari memantau bangkitan arus untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk berkoordinasi dengan Jasa Marga.

“Kami akan melihat bangkitan arus lagi, nanti kami akan koordinasi dengan pihak Jasa Marga,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika terjadi lonjakan arus pada siang hari, maka skema one way akan diperluas secara bertahap. Tahap kedua direncanakan dari KM 169 hingga KM 70, dan tahap ketiga dari KM 188 hingga KM 70.

“Apabila siang hari ada bangkitan lagi, kami akan lakukan one way lokal dalam one way nasional tahap dua dari kilometer 169 ke kilometer 70. Tetapi yang pagi ini dari 132 sudah kita buka. Jadi kita prioritaskan arus balik yang dari Trans Jawa menuju ke Jakarta,” papar Agus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/340/3208984/relawan_ganjel_di_lingkar_gentong-PrEf_large.jpg
Arus Balik, Polisi Siapkan Jasa Bengkel Gratis Kendaraan Mogok di Lingkar Gentong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/340/3208961/arus_balik_di_pekabuhan_bakauheni-Jb2H_large.jpg
Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni, Volume Kendaraan Diprediksi Melonjak Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/340/3208958/arus_balik_di_pekabuhan_bakauheni-XTLQ_large.jpg
H+5 Lebaran 2026, 45.428 Pemudik dan 10.099 Kendaraan Menyeberang Via Pelabuhan Bakauheni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/338/3208947/terminal_kampung_rambutan-MZQf_large.jpg
7.144 Pemudik Tiba di Terminal Kampung Rambutan saat Puncak Arus Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208957/kakorlantas_putar_balik_truk_sumbu_3-gDiO_large.jpg
Cegah Arus Balik Macet, Kakorlantas Putar Balik Truk Sumbu Tiga di Tol Pejagan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/340/3208936/arus_balik_di_lingkar_gentong-kCfN_large.jpg
Arus Balik di Lingkar Gentong, 61 Ribu Kendaraan Tinggalkan Tasikmalaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement