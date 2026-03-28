Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Arus Balik di Bakauheni, Kapolri Pastikan Pemudik Aman hingga Tujuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |14:51 WIB
Tinjau Arus Balik di Bakauheni, Kapolri Pastikan Pemudik Aman hingga Tujuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

LAMPUNG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung arus balik Lebaran 1447 Hijriah di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026). Dalam kunjungannya, ia memastikan para pemudik dapat kembali dengan aman dan selamat ke tujuan masing-masing.

Sigit mengungkapkan, puncak arus balik Idulfitri gelombang kedua terjadi sejak Jumat (27/3) malam hingga Sabtu (28/3). Secara umum, arus balik melalui jalur darat, laut, dan udara terpantau berjalan aman dan lancar.

"Hari ini saya bersama Menteri Perhubungan meninjau langsung perkembangan puncak arus balik yang diperkirakan berlangsung sejak malam hingga hari ini, dan akan terus kami pantau sampai nanti malam," ujar Sigit, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyapa para pemudik, memberikan bingkisan, serta meninjau Pos Terpadu, Pos Siaga Bencana, dan Pos Pengamanan guna memastikan kelancaran arus balik.

Berdasarkan data Jasa Marga, jumlah kendaraan keluar Jakarta tercatat sebanyak 2.946.891 unit atau naik 20,49 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.894.164 unit. Dari total tersebut, masih ada 385.262 kendaraan atau sekitar 13,07 persen yang belum kembali ke Jakarta.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang telah masuk Jakarta hingga Sabtu pagi mencapai 2.561.629 unit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement