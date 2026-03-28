Tinjau Arus Balik di Bakauheni, Kapolri Pastikan Pemudik Aman hingga Tujuan

LAMPUNG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung arus balik Lebaran 1447 Hijriah di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026). Dalam kunjungannya, ia memastikan para pemudik dapat kembali dengan aman dan selamat ke tujuan masing-masing.

Sigit mengungkapkan, puncak arus balik Idulfitri gelombang kedua terjadi sejak Jumat (27/3) malam hingga Sabtu (28/3). Secara umum, arus balik melalui jalur darat, laut, dan udara terpantau berjalan aman dan lancar.

"Hari ini saya bersama Menteri Perhubungan meninjau langsung perkembangan puncak arus balik yang diperkirakan berlangsung sejak malam hingga hari ini, dan akan terus kami pantau sampai nanti malam," ujar Sigit, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyapa para pemudik, memberikan bingkisan, serta meninjau Pos Terpadu, Pos Siaga Bencana, dan Pos Pengamanan guna memastikan kelancaran arus balik.

Berdasarkan data Jasa Marga, jumlah kendaraan keluar Jakarta tercatat sebanyak 2.946.891 unit atau naik 20,49 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.894.164 unit. Dari total tersebut, masih ada 385.262 kendaraan atau sekitar 13,07 persen yang belum kembali ke Jakarta.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang telah masuk Jakarta hingga Sabtu pagi mencapai 2.561.629 unit.