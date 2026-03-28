One Way Diterapkan di KM 263-70, Kendaraan Arah Transjawa Diimbau Manfaat Akses Keluar Alternatif

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyatakan rekayasa lalu lintas one way lokal dari KM 263 ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama masih berlangsung hingga Sabtu (28/3/2026) sore. Pengguna jalan menuju arah transjawa diimbau menggunakan pintu keluar alternatif untuk menghindari kemacetan.

"Selama one way lokal masih berlangsung, pengguna jalan yang memiliki tujuan menuju wilayah timur Trans Jawa diimbau memanfaatkan akses keluar alternatif," ucap Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Sabtu (28/3/2026).

"Sebagai informasi terkini, akses keluar Cikopo terpantau cukup padat, sehingga pengguna jalan dapat memanfaatkan jalur alternatif akses keluar lain seperti Dawuan di KM 68," ucap Ria.

Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, menjaga jarak aman, serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

Selain itu, pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan, serta dapat memantau informasi kondisi lalu lintas terkini melalui aplikasi Travoy dan layanan One Call Center Jasa Marga 24 jam di 133.

"Untuk mendukung perencanaan perjalanan yang lebih baik, pengguna jalan juga dapat memanfaatkan fitur CCTV real-time yang tersedia pada aplikasi Travoy guna memantau kondisi lalu lintas terkini sebelum menentukan rute perjalanan," katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

